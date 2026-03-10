Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжить надаватись автоматично, проте частина переселенців втратить виплати, пише Politeka.net.

Розповідаємо, хто і на які виплати зможе розраховувати.

Державна грошова допомога для ВПО в Одеській області на проживання становить 2 000 гривень на одного дорослого та 3 000 гривень — на дитину або особу з інвалідністю. Виплати призначаються строком на шість місяців, після чого їх припиняють.

Автоматичне продовження грошової підтримки передбачене лише для найбільш уразливих категорій громадян. До них належать:

українські пенсіонери, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 9 444 гривні;

особи з інвалідністю I або II груп;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

тяжкохворі діти;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі та їхні прийомні батьки.

Водночас однією з ключових умов для отримання допомоги є дотримання встановленого рівня доходу. Сукупний середньомісячний дохід родини в розрахунку на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі перевищення цього показника виплати можуть бути скасовані або не призначені.

Крім основних виплат, окремі категорії внутрішньо переміщених осіб можуть розраховувати на так звану «сьому виплату для ВПО» у розмірі 2 000 гривень

Їх надаватимуть переселенцям, які безперервно працюють або ведуть підприємницьку діяльність як ФОП протягом шести місяців поспіль після переїзду. Звертатися за такою допомогою нікуди не потрібно — її автоматично нараховує Пенсійний фонд на основі наявних в реєстрах даних.

Джерело: Напенсії.

