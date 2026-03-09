В Запорожской области появляются объявления о бесплатном жилье для ВПЛ от неравнодушных жителей региона.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области можно найти через платформу "Допомагай", где владельцы жилья предлагают временное убежище женщинам в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Речь идет как о вариантах бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожской области, так и в самом облцентре. Одно из таких предложений было обнародовано в селе Вольнокурьяновское Вольнянского района.

Владелец частного дома готов предоставить отдельную комнату женщине, которой некуда податься из-за вынужденного переселения или других жизненных трудностей.

Желательный возраст жительницы составляет от 27 до 45 лет. Апартаменты расположены примерно в 30 км от облцентра в направлении Харькова. По словам хозяина, местность спокойна.

В доме три комнаты, одна из которых проходима, там установлена ​​печь. Отопление печное, дрова владелец заготавливает самостоятельно. Туалет расположен во дворе.

В доме есть скоростной интернет, генератор на случай отключения электроэнергии и вся необходимая бытовая техника.

Также в доме проживают кот, собака и хомяк. Хозяин отмечает, что запас продуктов и регулярно его пополняет, поэтому жительница не останется без еды. Имеются постельное белье и некоторые вещи приблизительно 46-48 размера.

С двух сторон территорию окружает река, около воды около 100 метров. По меньшей мере, дважды в неделю владелец выезжает в город, есть автомобиль, также регулярно курсируют маршрутки.

Еще одно предложение есть в районе Транспортник. Там также сдается бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области.

В обоих случаях владельцы рассчитывают на посильную помощь по хозяйству, в частности, уборку, приготовление пищи и стирку.

