У Запорізькій області зʼявляються оголошення про безкоштовне житло для ВПО від небайдужих жителів регіону.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області можна знайти через платформу "Допомагай", де власники помешкань пропонують тимчасовий прихисток жінкам у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Йдеться як про варіанти безкоштовного житла для ВПО в Запорізькій області, так і в самому облцентрі. Одну з таких пропозицій оприлюднили у селі Вільнокур’янівське Вільнянського району.

Власник приватного будинку готовий надати окрему кімнату жінці, якій нікуди податися через вимушене переселення або інші життєві труднощі.

Бажаний вік мешканки становить від 27 до 45 років. Помешкання розташоване приблизно за 30 км від облцентру у напрямку Харкова. За словами господаря, місцевість спокійна.

У будинку три кімнати, одна з яких прохідна, там встановлена піч. Опалення пічне, дрова власник заготовляє самостійно. Туалет розташований на подвір’ї.

У помешканні є швидкісний інтернет, генератор на випадок відключення електроенергії та вся необхідна побутова техніка.

Також у будинку проживають кіт, собака і хом’як. Господар зазначає, що має запас продуктів і регулярно його поповнює, тому мешканка не залишиться без їжі. Є постільна білизна та деякі речі приблизно 46-48 розміру.

З двох сторін територію оточує річка, до води близько 100 метрів. Щонайменше двічі на тиждень власник виїжджає до міста, є автомобіль, також регулярно курсують маршрутки.

Ще одна пропозиція є в районі Транспортник. Там також здається безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області.

В обох випадках власники розраховують на посильну допомогу по господарству, зокрема прибирання, приготування їжі та прання.

