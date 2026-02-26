Графік відключення газу на 27 лютого в Черкаській області змусив місцевих мешканців терпіти тимчасові побутові незручності.

Графік відключення газу на 27 лютого в Черкаській області ввели через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Пр це проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозмодільні мережі України".

Графік відключення газу на 27 лютого в Черкаській області передбачає припинення постачання блакитного палива з 8 год. 00 хв. 26.02.2026 по 16 год. 00 хв. 27.02.2026 року у Черкаському районі, селі Яснозір’я.

Зокрема, без блакитного палива залишаються вулиці Заозерянська, Старобірська, Зелена, Яблунева (Мічуріна), Травнева, Соснова, Лесі Українки, Василя Симоненка та провулок Василя Симоненка.

Роботи проводяться з метою обслуговування та безпечного функціонування газорозподільної системи. Важливо враховувати, що відновлення подачі природного палива споживачам буде здійснюватися по мірі завершення запланованих робіт.

Для мешканців це означає необхідність заздалегідь планувати використання газових приладів та враховувати тимчасові незручності.

Крім того, спеціалісти радять перевіряти стан газових обладнань після відновлення подачі та дотримуватися правил безпеки.

Споживачі можуть отримати додаткову інформацію про перебіг робіт, сконтактувавши з місцевою газовою службою. Це дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить своєчасне реагування у випадку потреби у допомозі або консультації.

Тож місцевим радять враховувати оприлюднений графік відключення газу на 27 лютого в Черкаській області при плануванні свого побуту. Це допоможе мінімізувати незручності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.