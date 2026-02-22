Именно в таком формате реализуется гуманитарная помощь пенсионерам в Черкасской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкасской области расширяется в рамках программы выдачи бесплатных продуктовых наборов для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Часть украинцев в 15 регионах может получить пищевые пакеты при условии соответствия определенным критериям. Инициатива охватывает переселенцев, оформивших статус ВПЛ за последние три месяца.

Речь идет о жителях нескольких областей, куда входит и Винницкая

Чтобы получить набор, необходимо заполнить онлайн-форму по специальной ссылке . После обработки заявки организаторы информируют заявителя о дальнейших шагах и условиях выдачи.

В регионе такая поддержка дополняет местные инициативы, направленные на старшее поколение и семьи в сложных обстоятельствах. Именно в таком формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкасской области, совмещая ресурсы разных партнеров.

Гражданам советуют внимательно проверять правильность внесенных данных и следить за сообщениями после подачи заявки, чтобы не упустить информацию о получении пакета.

Кроме того, в Черкасской области можно получить продукты, обратившись к волонтерам. В частности, по адресу ул. Смелянская, 113/1 можно обратиться к волонтеру Анне, которая вместе с командой организует передачу питания пожилым людям.

Для получения дополнительных разъяснений по поддержке рекомендуют звонить по телефону +380639887006.

В то же время бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черкасской области также координируют организации, работающие не только в регионе, но и по всей Украине.

Одним из них является Благотворительный фонд «Руки ласты», сотрудничающий с официальными религиозными и благотворительными учреждениями. Обратиться можно по телефону +380977714444 и через сайт handsofmercy.in.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.