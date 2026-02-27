Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 28 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 лютого вводяться лише в частині регіону через впроваджені ремонти, повідомляє Politeka.

Попередження опублікували на сторінці Омельницької Громади, посилаючись на інформацію ДТЕК.

Додаткові вимкнення триватимуть з 8 до 16 години. В суботу знеструмлення охоплять наступні населені пункти Полтавської області:

с. Варакути вулиці:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

с. Демидівка вулиці:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 29

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Центральна — 1, 2, 4-12, 14-29, 31-36, 39-46, 50-56, 59, 62-64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2-11, 13, 14А, 15-24

Вишнева — 1-5, 8, 9, 11, 15-17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Також з 8 до 16 години будуть вимикати світло в селі Радочини, проте знеструмлення будуть лише за визначеними адресами:

пров. Вільний — 1-4

Кременчуцька — 1-4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодіжна — 2-4, 6-12, 14-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2-14, 16-18, 20-21, 24-26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40-52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5-7, 9, 12

Червоної Калини — 1-4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12-14, 18, 20, 22, 25, 27

Крім цього, з 8 до 16 години світла не буде в селі Онищенки. Обмеження діютимуть в будинках, що розташовані на вулицях:

Дачна — 3

Лісова — 1-15, 19, 19А, 21-23, 25-28, 30-33, 35, 37, 38, 40-45, 47-52/1, 54-57, 59/2, 62, 64, 2Б, 4а

Лісна — 2Б

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

