Гуманитарная помощь пенсионерам в Черниговской области начала предоставляться международной организацией Mercy Corps, сообщает Politeka.

Программа поддержки реализуется при содействии Фонда Говарда Г. Баффета и охватывает пожилых граждан, домохозяйства, фермеров и внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате войны.

В услуги получателей входят денежные выплаты, пищевые и бытовые наборы, гигиенические комплекты, а также помощь в возобновлении сельскохозяйственной деятельности. Программа работает в регионах, где безопасность позволяет осуществлять активность и вести хозяйство без риска для жизни.

В Черниговской области мероприятия реализуются вместе с партнерами: Благотворительным фондом ПОДДЕРЖКА АГРО, ОО Всеукраинский Аграрный Совет и другими организациями с опытом поддержки фермерских инициатив.

Программа включает несколько категорий:

Домохозяйства и мелкие фермеры – помощь в возобновлении сельскохозяйственной деятельности.

Малый и средний агробизнес – поддержка предприятий, важных местных общин.

Учреждения аграрного сектора – развитие микро-, малого и среднего бизнеса.

Женщины-фермерки – обучение, консультации и поддержка возглавляющих домохозяйство или бизнес.

Специалисты рекомендуют перед подачей заявки ознакомиться со всеми требованиями и подготовить необходимые документы. Это позволяет не только покрыть базовые потребности пожилых людей, но и способствует восстановлению экономической активности в сельской местности.

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Черниговской области могут все, кто отвечает критериям и своевременно представляет документы, следуя рекомендациям организаторов.

Дополнительно эксперты советуют регулярно проверять обновления программы, чтобы вовремя узнавать новые возможности и доступные виды поддержки.

