Дефицит продуктов в Николаевской области нуждается в постоянном мониторинге, ведь задержка импорта или дополнительные риски могут повлиять на доступность товара для потребителей.

Дефицит продуктов в Николаевской области влияет на рынок гречки из-за слабого урожая и ограниченных возможностей импорта, сообщает Politeka.

Нехватка уже сказывается на предложениях в торговых сетях и создает дополнительное давление на цены.

По оценкам аналитиков, спрос на крупу остается стабильным, однако внутренних ресурсов недостаточно для полного покрытия потребностей. Прошлогодний сбор стал одним из самых низких за последние десятилетия, что существенно сократило запасы.

Специалисты отмечают, что частично решить проблему может импорт. Ранее основными поставщиками было несколько стран, однако сейчас ситуация изменилась: Китай сосредоточился на внутреннем потреблении, а у украинских производителей нет достаточных мощностей для значительного экспорта.

Из-за войны прямые поставки из России остаются ограниченными. В то же время, продукция поступает на рынок через альтернативные логистические маршруты, в частности транзитом через Казахстан в рамках действующих торговых договоренностей.

Эксперты объясняют, что такие поставки позволяют отчасти стабилизировать ситуацию и сдерживать резкий рост стоимости. Ожидается, что цена гречихи будет колебаться в пределах 60-90 гривен за килограмм в зависимости от рыночных условий.

Также стоит отметить, что охранники советуют жителям внимательно следить за ассортиментом в магазинах и избегать чрезмерных закупок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

