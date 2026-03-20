В одной из общин завершить отопительный сезон в 2026 году хотят в связи с постоянным переходом среднесуточной температуры в Ивано-Франковской области.

Обнародован проект решения исполнительного комитета по завершению отопительного сезона в Ивано-Франковской области в одной из общин, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской совет Коломыи.

В проекте решения отмечается, что завершение отопительного сезона в Коломыи планируется в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха более +8 °С.

В частности, документ предусматривает прекращение отопительного периода 2025-2026 годов с 1 апреля 2026 года для бюджетных учреждений, предприятий, организаций и других потребителей. При этом будут учитываться климатические условия, а также требования строительных норм, правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей и государственных санитарных стандартов.

Заседание исполнительного комитета в Коломне Ивано-Франковской области запланировано. В то же время в повестке дня, которую ранее обнародовал городской совет, вопрос завершения отопительного сезона не был указан. Поэтому остается открытым, будут ли рассматривать этот вопрос во время заседания — за развитием событий следует следить дополнительно.

Напомним, что окончательное решение об отключении тепла принимаются органами местных властей, учитывая реальные погодные условия и ситуацию в конкретном населенном пункте.

Например, если днем ​​температура поднимается до +12 °C, но ночью снижается до нуля или ниже, среднесуточный показатель может оставаться недостаточным для перекрытия батарей в домах. В таких случаях подачу тепла продолжают, чтобы обеспечить комфорт в помещениях. Обычно отопительный сезон завершается в конце марта или начале апреля.

