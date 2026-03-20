Новый график движения поездов в Сумской области внедряется национальным перевозчиком как вынужденная мера из-за повреждения вагонов и локомотивов в результате вражеских обстрелов, сообщает Politeka.

Специалисты "Укрзализныци" отмечают, что необходимость маневрирования существующим складом стала критической для сохранения стабильного сообщения.

Несмотря на повышенные риски, железнодорожники стремятся обеспечить жителям возможность добраться до места назначения.

Новый график движения поездов в Сумской области был введен с 19 марта и касается пригородного сообщения, где установлен четкий перечень рейсов, которые будут курсировать в ежедневном режиме.

Новый график движения поездов в Сумской области включает рейс №6002 Виринский завод – Боромля, отправляющийся в 04:25 и прибывающий в 06:15.

В обратном направлении по маршруту Боромля – Амбары будет курсировать №6001 со временем отправления 06:30 и прибытием в 09:01.

Для планирующих путешествие из Амбаров до станции Тростянец-Смородино предусмотрен рейс №6004, который выходит на маршрут в 09:16 и доезжает до конечной в 11:30.

Такие временные интервалы подобраны с целью максимального охвата потребностей населения в утренние и дневные часы, когда спрос на пригородные перевозки традиционно остается самым высоким среди жителей региона.

Продолжает вечернюю серию рейсов №6003 с сообщением Тростянец-Смородино – Сумы, которая отправляется в 15:38 и прибывает в областной центр в 17:22.

Также есть рейс №6006 Сумы – Боромля с выездом в 17:37 и прибытием в 18:35. Замыкает ежедневный перечень пригородных электричек №6005 Боромля – Виринский завод, выезжающий в 18:50 и приезжающий в 21:06.

