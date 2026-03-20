Подорожание проезда в Киеве уже произошло и сказалось на кошельках местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Киеве касается всех маршрутных такси, работающих в черте города, сообщает Politeka.

Как отмечается, подорожание проезда в Киеве инициировали частные перевозчики, обслуживающие маршрутную сеть столицы. Некоторые из них заранее разместили соответствующие объявления в салонах автобусов, в том числе на маршруте №434.

Пассажиров проинформировали о новой цене раньше времени, чтобы избежать недоразумений при оплате. Решение вступило в силу и охватило все маршрутки, осуществляющие перевозки внутри столицы.

Городские власти подчеркивают, что механизм формирования тарифов зависит от типа транспорта. Подорожание проезда в Киеве в частном секторе не устанавливается непосредственно по городу.

Тарифы на маршрутные такси формируют сами перевозчики. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА регулирует стоимость только на автобусных маршрутах общего пользования.

Представители профильного департамента объясняют, что частные компании сообщают городу о намерении изменить тариф и обосновывают свое решение экономическими факторами.

Среди основных причин называют резкий рост стоимости дизельного горючего, что оказывает существенное влияние на расходы перевозчиков.

Также упоминается повышение цен на запасные части, техническое обслуживание и другие материальные ресурсы, необходимые для бесперебойной работы транспорта.

Все эти факторы вместе формируют себестоимость перевозок, поэтому компании заявляют о вынужденном характере повышения.

Таким образом, с 14 марта пассажирам частных маршруток приходится платить 20 грн. вместо 15 грн. за одну поездку.

