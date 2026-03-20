Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области в марте будет предоставляться части внутренне перемещенных лиц, передает Politeka.net.

Об этом сообщают в Национальной социальной сервисной службе.

Новые переселенцы могут получить финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после оформления статуса. Ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен на взрослого, 3000 гривен на ребенка и 3000 гривен на человека с инвалидностью.

Для оформления помощи необходимо иметь справку ВПЛ и подать заявление через мобильное приложение «Дія», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда.

Трудоустроенные переселенцы могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты: 2000 гривен для официально работающих и 3000 гривен для людей с инвалидностью. Это помогает частично возместить расходы на проживание и ускоряет адаптацию в новом месте.

После завершения базового периода финансирование сохраняется для социально уязвимых категорий: пенсионеров, детей-сирот, лиц с ограниченными возможностями и других граждан, нуждающихся в поддержке. Выплаты продолжаются для семей, в которых средний доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Оформить или возобновить денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно через любой ЦНАП, приложение «Дія» или непосредственно в отделении Пенсионного фонда. Подробные условия доступны на официальных порталах, где следует регулярно проверять актуальные сообщения.

Переселенцам советуют следить за актуальностью документов и доходов, чтобы денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области поступала без перерывов и обеспечивала стабильную поддержку.

