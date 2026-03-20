Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году начисляются с учетом дополнительного трудового стажа и действующего прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Соответствующие разъяснения обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Согласно опубликованной информации, новый порядок начал действовать с 1 января. Надбавка определяется как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы.

При прожиточного минимума на уровне 2 595 гривен ежемесячная сумма составляет 25,95 грн за один дополнительный год трудовой деятельности. Такой перерасчет автоматически применяют к женщинам с более чем 30 годами стажа и мужчинам, отработавшим более 35 лет.

Если гражданин продолжает работать после выхода на заслуженный отдых или изменяются социальные стандарты, соответствующие службы производят новый расчет. В этом случае доплаты для пенсионеров в Харьковской области корректируются в соответствии с обновленными показателями.

Отдельные социальные предпочтения предусмотрены для ветеранов труда. Среди них расширенный доступ к медицинской помощи, бесплатное зубопротезирование и первоочередное санаторно-курортное лечение.

Для оформления такого статуса следует обратиться в органы социальной защиты и получить соответствующее удостоверение. Оно дает право на ряд дополнительных льгот.

В частности, речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте в пределах региона, приоритетном ремонте жилья и обеспечении твердым топливом в холодный период.

В практическом измерении минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 гривны. Специалисты советуют проверять данные о стаже по пенсионному делу, чтобы начисление происходило корректно.

Последние новости Украины:

