Подорожание проезда во Львовской области произошло после того, как исполком Дрогобычского городского совета утвердил новые тарифы в общественном транспорте, сообщает Politeka.
Как говорится на официальном сайте городского совета, решение было принято после длительных консультаций с перевозчиками и анализа экономических расчетов, поскольку действующие тарифы уже не покрывали расходы на горючее и обслуживание транспорта.
По словам перевозчиков, некоторые маршруты стали убыточными, поэтому подорожание проезда во Львовской области было неизбежным.
В общине пытались найти баланс между экономической целесообразностью и возможностями пассажиров, поэтому рост стоимости на большинстве направлений был установлен на уровне 10–12 гривен.
Исключение составили маршруты Дрогобыч – Снятинка и Дрогобыч – Почаевичи, где тариф оставили ниже по просьбе старост.
Новые цены для популярных маршрутов включают: №18 Дрогобыч – Стебник 40 грн, №8 Дрогобыч – Почаевичи 32 грн, №16 Дрогобыч – Нижние Гаи от 40 до 45 грн, №28 Дрогобыч – Воля Якубова 45 грн, №15 Дрогобыч – Верхние Гаи
Кроме того, подорожание проезда во Львовской области не затронет городские маршруты Дрогобыча, где цены пока остаются без изменений.
В городском совете отметили, что вопрос тарифа на городской транспорт будет рассматриваться отдельно позже. Для повышения контроля качества перевозок перевозчиков призвали следить за работой валидаторов и соблюдением правил обслуживания пассажиров.
Также планируется усиленный контроль через видеокамеры, установленные в салонах автобусов. Таким образом, жители Дрогобычской общины вынуждены платить за билет больше.
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.
Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.