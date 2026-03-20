Жителям общины следует быть готовыми к завершению отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году.

В одном из районов Житомирской области уже определились с датой завершения отопительного сезона в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского городского совета.

Как сообщила прессслужба Бердичевского городского совета, для жилых домов, объектов социальной сферы и жителей общины подачу тепла планируют прекратить с 1 апреля 2026 года. В то же время, возможно и более раннее завершение сезона — при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8 °C.

В сообщении отмечается, что соответствующее решение касается всех категорий потребителей, однако для учебных заведений и медицины предусмотрен отдельный подход. В частности, коммунальное предприятие «Бердичевтеплоэнерго» должно обеспечить надлежащий температурный режим в детских садах, школах и больницах даже при общем прекращении теплоснабжения.

Кроме того, жителям общины обещают провести перерасчет стоимости услуг в соответствии с фактически потребленными объемами тепла.

В Житомирской области завершение отопительного сезона обычно происходит только после того, как среднесуточная температура воздуха превышает +8 °C в течение трех суток подряд. Впрочем, конкретные сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий, технического состояния инфраструктуры и других факторов.

Если весна будет затягиваться и температура воздуха будет оставаться низкой, подачу тепла в домах могут продлить. В случае потепления или возникновения технических проблем возможны и более ранние или частичные отключения.

Последние новости Украины:

