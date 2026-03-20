В начале 2026 года в городе возобновилась гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе, направленная на поддержку престарелых и внутренне перемещенных граждан, сообщает Politeka.

Инициативу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках благотворительного сезона «Еда Жизни».

Команда ежедневно готовит горячие обеды и напитки для посетителей. Раздача начинается в 12:30 по адресу улица Водопроводная, 13. Организаторы просят сообщать о людях, нуждающихся в особом внимании, чтобы ресурсы распределялись адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. В центре предоставляют консультации по социальным услугам, объясняют доступные сервисы и создают простор для общения, что помогает уменьшить чувство изоляции.

Отдельное направление предусматривает адресную поддержку граждан с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и помогают тем, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи.

С момента возобновления программы совершено более 480 выездов с горячими обедами. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Такой подход позволяет охватить больше людей и равномерно распределять запасы.

В центре рекомендуют уточнять график работы и смотреть за объявлениями, чтоб заблаговременно планировать посещение. Последующая деятельность инициативы зависит от поддержки партнеров и наличия ресурсов.

Волонтеры призывают горожан сообщать об одиноких пожилых людях, которые могут нуждаться в такой поддержке.

Координаторы добавляют, что команда планирует и дальше расширять помощь в зависимости от имеющихся ресурсов.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.