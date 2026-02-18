Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предлагают переселенцам, нуждающимся в временном убежище, сообщают службы социальной защиты, передает Politeka.

Программа охватывает несколько общин региона и ориентирована на женщин, семьи с детьми, а также людей постарше. Варианты отличаются условиями и продолжительностью пребывания.

В селе Желдец Каменка-Бугского района доступен частный дом на четыре комнаты с кухней и уличным санузлом. Поселение возможно на любой период. Жилье предназначено для женщин, которым важно иметь отдельное пространство.

В Бродовском районе предлагают трехкомнатный дом с ванной, кухней и туалетом. На территории есть двор, хозяйственные постройки и огород. Рядом находятся школа и детский сад, что удобно для семей. Принимают переселенцев без ограничений по категориям.

Во Львове по адресу улица Погулянка, 22 открыта двухкомнатная квартира с обустроенной кухней и санузлом. Проживание рассчитано на несколько дней. Комнаты оборудованы кроватями и готовы к заселению. Здесь могут разместиться семьи с детьми, женщины и пожилые люди.

Организаторы советуют заранее уточнять детали, иметь необходимые документы и следить за обновлениями объявлений, чтобы поскорее подобрать подходящий вариант.

В общем, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается важным элементом поддержки, помогая переселенцам обеспечить базовые условия проживания на период адаптации.

Переселенцы пользоваться только проверенными каналами поиска и заранее согласовывать условия заселения.

