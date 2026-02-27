Новий графік руху транспорту у Львові стане частиною ширших змін у сфері мобільності.

Новий графік руху транспорту у Львові передбачає продовження маршруту №33 до вулиці Пулюя, повідомляє Politeka.

Рішення 26 лютого ухвалив виконком міськради.

Після погодження схеми поліцією оновлений напрямок запрацює орієнтовно до кінця березня. Нині транспорт курсує від Січових Стрільців до ТРЦ «Вікторія Гарденс», однак кінцеву зупинку перенесуть.

У міськраді пояснюють: продовження забезпечить мешканцям мікрорайону швидший зв’язок із центром. За словами директора департаменту мобільності Олега Забарила, напрямок підсилять додатковими машинами, щоб зменшити інтервали та зробити поїздки зручнішими.

Після впровадження змін заїзд до торгового центру скасують. Натомість з’являться шість нових зупинок: три на Науковій та три на Пулюя. Схема стане кільцевою.

У будні на лінії працюватимуть вісім одиниць замість шести. У вихідні випуск залишиться без змін — чотири. За потреби кількість можуть коригувати.

Також варто зауважити, що маршрут відновили торік після тривалої паузи. Обслуговування здійснює приватний перевізник «Міра і К».

Згідно з проєктом, рух пролягатиме через Пулюя, Наукову, Кульпарківську, Виговського, Петлюри, Любінську, Окружну, Антоновича, площу Святого Юра та інші вулиці з поверненням до початкової точки.

У міськраді додають, що новий графік руху транспорту у Львові стане частиною ширших змін у сфері мобільності. Про точну дату старту повідомлять окремо.

Після погодження всіх процедур відповідні служби розпочнуть підготовку до запуску, щоб оновлена схема запрацювала без затримок.

