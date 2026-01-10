Дефицит продуктов во Львове и других регионах Украины достаточно значителен, однако стабилизирует рынок импортная продукция, которая не всегда удовлетворяет украинцев, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с какими проблемами столкнулся украинский рынок.

На рынке зафиксировано значительное повышение цен на тепличные помидоры. Ключевым фактором подорожания стало ограниченное предложение продукции и дефицит во Львове, что связано с завершением основного сезона выращивания. Дополнительно ценовую ситуацию усложняет стабильно высокий потребительский спрос, который сохраняется даже при сокращении объемов поставок.

Заметное влияние на формирование стоимости также оказывает импортная продукция. Хотя ввезенные помидоры представлены на рынке в незначительном количестве, их цена за последнюю неделю ощутимо выросла. Это в свою очередь поддерживает общий высокий уровень цен в сегменте тепличных овощей. В среднем стоимость томатов примерно на 20% превышает показатели конца предыдущей рабочей недели.

В результате потребителям приходится платить значительно больше помидоров как в крупных торговых сетях, так и на продовольственных рынках, что делает этот продукт менее доступным для части покупателей.

Кроме того, наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Специалисты объясняют подорожание, прежде всего, сокращением предложения на внутреннем рынке. Это связано с завершением основного сезона выращивания тепличных овощей, в результате чего объемы продукции, доступной для реализации существенно уменьшились. В таких условиях продавцы вынуждены корректировать цены в сторону роста, чтобы компенсировать ограниченные поставки.

