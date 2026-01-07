Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" из-за плановых работ на железной дороге, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В январе и феврале в движении пригородных поездов предусмотрены временные изменения в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Ивано-Франковской области. В указанный период часть пригородных поездов будет менять график движения или будет временно отменена.

В частности, на территории Ивано-Франковской области в дни 15, 16, 19-23 и 26-29 января, а также 19-21 и 23-28 февраля временно не будут осуществлять рейсы следующие пригородные экспрессы:

№6423 Ивано-Франковск - Стрый;

№6424 Стрый - Ивано-Франковск.

Также 12, 13 и 14 января, а также в период с 3 по 18 февраля не будут курсировать пригородные экспрессы №6432 сообщением Ивано-Франковск – Коломыя и №6433 по маршруту Коломыя – Ивано-Франковск.

Временная остановка проезда связана с проведением плановых работ, направленных на обновление путевого хозяйства и повышение надежности железнодорожного сообщения.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области вводится в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и качественного выполнения ремонтных работ. Пассажирам советуют заранее учитывать эти изменения при планировании поездок, а также при необходимости выбирать альтернативные маршруты или даты путешествия.

Актуальное расписание движения пригородных поездов и подробный график работы всегда доступны для просмотра на официальном сайте железной дороги.

