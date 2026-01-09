Дефицит продуктов во Львове привел к удорожанию томатов почти на 20%.

Дефицит продуктов во Львове и в регионах Западной Украины становится заметным для потребителей, сообщает Politeka.net.

Основным фактором является завершение сезона тепличного выращивания, что сокращает объемы доступной продукции.

На рынке зафиксировано резкое повышение цен на тепличные помидоры. Ограниченное предложение и дефицит продуктов во Львове привели к удорожанию томатов почти на 20% по сравнению с концом минувшей недели. Дополнительно ценовую ситуацию усугубляет стабильно высокий спрос со стороны потребителей.

Импортные помидоры представлены на рынке в ограниченном количестве. Их стоимость также увеличилась, что поддерживает общий уровень цен в сегменте тепличных овощей. Поэтому потребители вынуждены покупать томаты дороже как в крупных сетях, так и на рынках.

Помимо помидоров тепличные огурцы демонстрируют существенное удорожание. Ограниченное предложение сочетается с постоянным спросом со стороны супермаркетов и небольших магазинов, что стимулирует дальнейший рост цен.

Специалисты рынка объясняют, что основная причина удорожания – сокращение внутреннего производства через конец сезона. Меньшие объемы продукции заставляют продавцов повышать цены, чтобы компенсировать дефицит.

Напомним, что стабильность цен в сегменте частично поддерживает импортная продукция, однако ее количество ограничено, а стоимость остается высокой. Поэтому доступность базовых овощей для львовян существенно снизилась.

Аналитики советуют покупателям планировать закупки, сравнивать предложения разных торговых точек и обращать внимание на акционные предложения, чтобы снизить влияние дефицита на семейный бюджет.

Источник: AgroReview.

