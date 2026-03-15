Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжит выплачиваться в марте для части переселенцев, сообщает Politeka.net.

В Национальной социальной сервисной службе рассказали подробности.

Новые внутриперемещенные лица могут получить финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после оформления статуса. Ежемесячные выплаты составляют: 3000 гривен на ребенка, 3000 гривен на человека с инвалидностью и 2000 гривен для взрослого переселенца.

Для оформления помощи необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление. Это можно сделать через приложение «Действие», в Центре предоставления административных услуг или в сервисном отделении Пенсионного фонда.

В течение первых шести месяцев дополнительно оказывается поддержка работающим переселенцам. Доплата составляет 2000 гривен ежемесячно для официально трудоустроенных ВПЛ и 3000 гривен для лиц с инвалидностью.

По истечении начального срока право на финансовую поддержку сохраняется за уязвимыми категориями: пенсионерами, детьми-сиротами, людьми с инвалидностью и другими социально незащищенными гражданами. Продолжить выплаты могут семьи, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Оформить или восстановить помощь переселенцы могут удобным способом: через «Действие», в ближайшем ЦНАПе или непосредственно в отделении Пенсионного фонда.

Более подробную информацию о порядке получения денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области можно найти на официальных порталах.

Все внутри перемещенные лица могут обращаться за денежной помощью для ВПЛ в Кировоградской области независимо от района временного проживания.

