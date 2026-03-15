Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області продовжить виплачуватись у березні для частини переселенців, повідомляє Politeka.net.

У Національній соціальній сервісній службі розповіли деталі.

Нові внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову підтримку протягом перших шести місяців після оформлення статусу. Щомісячні виплати становлять: 3 000 гривень на дитину, 3 000 гривень на особу з інвалідністю та 2 000 гривень для дорослого переселенця.

Для оформлення допомоги необхідно отримати довідку ВПО та подати заяву. Це можна зробити через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у сервісному відділенні Пенсійного фонду.

Протягом перших шести місяців додатково надається підтримка працюючим переселенцям. Доплата становить 2 000 гривень щомісяця для офіційно працевлаштованих ВПО та 3 000 гривень для осіб з інвалідністю.

Після закінчення початкового терміну право на фінансову підтримку зберігається за вразливими категоріями: пенсіонерами, дітьми-сиротами, людьми з інвалідністю та іншими соціально незахищеними громадянами. Продовжити виплати можуть родини, у яких середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Оформити або поновити допомогу переселенці можуть зручним способом: через «Дію», у найближчому ЦНАП або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду.

Детальнішу інформацію про порядок отримання грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області можна знайти на офіційних порталах.

Усі внутрішньо переміщені особи можуть звертатися за грошовою допомогою для ВПО у Кіровоградській області незалежно від району тимчасового проживання.

Останні новини України:

