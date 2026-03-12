У Харкові стартувала гуманітарна ініціатива, в межах якої надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали розподіляти волонтери організації «СпівДія» у межах зимової програми підтримки, повідомляє Politeka.

Про деталі ініціативи команда розповіла у Facebook.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові спрямована передусім на родини з дітьми, які проживають у прифронтових громадах і щодня стикаються з наслідками бойових дій.

Проєкт реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project та покликаний підтримати людей у холодний період.

Програма охоплює не лише Харківську, а й Сумську область, адже ці регіони залишаються в зоні підвищених ризиків через близькість до лінії фронту.

Мешканці регулярно повідомляють про перебої з електропостачанням, труднощі з опаленням та нестачу базових товарів. У таких умовах гуманітарна підтримка стає життєво необхідною.

Наразі волонтери формують набори з безкоштовними продуктами тривалого зберігання для ВПО та песніонерів у Харкові та готують теплі пледи.

За словами організаторів, це дозволить родинам із дітьми мати мінімальний запас необхідного продовольства для щоденного харчування. Ініціативу реалізують за підтримки «Дій для дітей України».

Окремо у місті продовжує діяти механізм тимчасового розміщення для переселенців. Люди, які втратили житло через війну, можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій, щоб стати на облік і претендувати на тимчасове проживання без оплати.

