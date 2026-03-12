Завдяки регулярній роботі ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє отримувати поживні страви та інше.

У 2026 році стартує гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві, що передбачає безкоштовні гарячі обіди та напої для людей поважного віку, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну чи фінансові труднощі, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм та правил безпеки. Меню включає вегетаріанські та веганські позиції, що забезпечують поживність і відповідають потребам старших відвідувачів.

Видача відбувається тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації: парк «Веселка» на вулиці Мрії о 13:30, Новомостицька, 2-Г о 14:00 та Нижній Вал, 23 о 15:30. Харчування доступне для киян та переселенців із постраждалих регіонів.

Організатори закликають поширювати інформацію серед знайомих і сусідів, щоб якомога більше людей змогли скористатися підтримкою. Волонтери також надають поради щодо побутових питань та здорового способу життя.

Завдяки регулярній роботі ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє отримувати поживні страви, економити кошти та підтримувати соціальні контакти у непростий період.

Ознайомитися з графіком пунктів можна заздалегідь, щоб уникнути скупчень та забезпечити безпечну видачу. Кожен охочий має можливість звернутися до організаторів та отримувати допомогу на постійній основі.

Проєкт працює на постійній основі та залишається відкритим для нових учасників, забезпечуючи стабільну підтримку літнім людям та вразливим категоріям населення.

