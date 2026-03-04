Стабільно високий сезонний попит спричиняє щорічне подорожчання квітів в Запоріжжі, і цей рік, найімовірніше, не стане винятком.

Перед 8 березня традиційно зростає попит на квіти, тому вже звично спостерігається подорожчання квітів в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки коштуватимуть квіти.

Зазвичай у святковий період вартість квітів зростає в середньому на 30–50%. Однак у 2026 році подорожчання може виявитися ще відчутнішим через низку додаткових чинників.

Скільки коштуватимуть троянди

Якщо наразі стандартна троянда продається приблизно по 100 гривень, то безпосередньо перед 8 березня її ціна може піднятися до 140–160 гривень за штуку. Популярні сорти та імпортні квіти традиційно коштують дорожче, тому їхні цінники можуть бути ще вищими.

На формування вартості впливають два основні фактори:

обсяги постачання квітів на ринок;

рівень попиту у передсвяткові дні.

Якщо поставки будуть меншими, ніж зазвичай, а попит залишиться високим, продавці можуть підняти ціни вище стандартного сезонного рівня.

Якою буде ціна тюльпанів

Тюльпани щороку залишаються серед найпопулярніших варіантів до 8 березня. Станом на зараз їх можна придбати по 44–55 гривень за штуку. Проте ближче до свята вартість, ймовірно, зросте до 70–85 гривень за квітку.

Стабільно високий сезонний попит спричиняє щорічне подорожчання, і цей рік, найімовірніше, не стане винятком.

Чому у 2026 році ціни можуть зрости більше

Додатковий вплив на ринок цього року має ситуація з електропостачанням. Квіти зберігають у холодильних камерах із постійним температурним режимом. У разі відключень світла магазини змушені використовувати генератори, що означає додаткові витрати на пальне, технічне обслуговування та резервне обладнання.

Для малого та середнього бізнесу це суттєве фінансове навантаження. Частина підприємців може скоротити обсяги закупівель, щоб зменшити ризики. Якщо ж пропозиція на ринку зменшиться, а попит залишиться високим, ціни можуть зрости ще більше через дефіцит товару.

Саме тому у 2026 році подорожчання квітів в Запоріжжі може перевищити звичні 30–50% і стати більш відчутним для покупців.

