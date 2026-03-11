Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Одесі.

На початку 2026 року відновилася програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі, спрямована на підтримку літніх людей та внутрішньо переміщених громадян у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у рамках сезону «Їжа Життя». Команда щодня готує гарячі обіди та напої. Видача стартує о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори закликають повідомляти про тих, хто потребує особливої уваги, щоб ресурси розподілялися максимально адресно.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. Відвідувачі отримують консультації щодо соціальних послуг, роз’яснення про доступні сервіси та можливості для спілкування, що підтримує емоційний стан та зменшує соціальну ізоляцію.

Окремо передбачена адресна допомога для осіб із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та забезпечують базовий супровід, охоплюючи тих, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі.

Від початку відновлення роботи здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня допомогу отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Такий підхід дозволяє рівномірно розподілити ресурси та охопити більше нужденних.

У центрі радять заздалегідь уточнювати графік та стежити за офіційними оголошеннями, щоб планувати відвідування та забезпечити безперебійну роботу програми. Подальша реалізація залежить від підтримки партнерів і наявності ресурсів.

Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Одесі та забезпечити себе базовим харчуванням і соціальною підтримкою.

