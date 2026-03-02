Подорожание продуктов в Харьковской области отражает общую тенденцию увеличения затрат на продукты первой необходимости.

Подорожание продуктов в Харьковской области ощутимо в разных категориях товаров, сообщает Politeka.

Молочные изделия, мясо и консервы показывают устойчивый рост стоимости.

Молочная продукция показала умеренное повышение. Масло "Крестьянское" 72,5% стоит в среднем 110,52 грн за 200 граммов. Дешевле его предлагает Metro - 102,96 грн, самое дорогое - Megamarket, где стоимость достигает 121,70 грн. По сравнению с январем средний уровень вырос на 3,50 грн.

Мясные изделия тоже подорожали. Бедро курицы "Наша ряба" продают по средней цене 186,74 грн за килограмм. Различия между сетями составляют более 15 грн: Novus предлагает 179 грн, Metro - 194,48 грн. За месяц среднее повышение составило 8,81 грн.

Сегмент консервов показывает меньший, но приметный прирост. Кукуруза "Верес" обойдется покупателям в среднем 59,92 грн за 340 граммов. Auchan реализует ее за 54,50 грн, Megamarket – за 68,40 грн. Средняя цена выросла на 3,50 грн по отношению к январским показателям.

Таким образом, удорожание продуктов в Харьковской области отражает общую тенденцию увеличения расходов на продукты первой необходимости. Эксперты советуют потребителям сравнивать предложения разных супермаркетов, планировать покупки и учитывать акционные предложения по сохранению бюджета.

Предварительный анализ рынка свидетельствует, что наибольшее повышение ожидается в мясном и овощном сегментах, в то время как молочные товары остаются относительно стабильными.

Экономические эксперты прогнозируют, что цены на продукты будут оставаться высокими в ближайшие месяцы, влияя на семейные бюджеты.

