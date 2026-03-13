Очікується, що найближчі тижні ціни залишатимуться на підвищеному рівні та подорожчання продуктів в Одесі збережеться.

Березень 2026 року приносить українцям невеликі, але відчутні зміни у ціні на продукти, зокрема спостерігається подорожчання продуктів в Одесі, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг цінників на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло у вартості найбільше.

Моніторинг супермаркетів показує: хліб, фрукти та молочні продукти зазнали подорожчання в Одесі.

Хлібобулочні вироби: батон нарізний

Батон «Київський Нарізний» вагою 500 г у середньому коштує 37,72 гривень. Найвигідніша пропозиція — у Auchan за 36,90, тоді як у Novus він коштує 38,54. Для порівняння, у лютому середня ціна була 36,80 грн, отже, підвищення незначне, проте помітне. Висновок очевидний: якщо хочете економити, шукайте батон у Auchan.

Фрукти: мандарини піднімають ціну

Мандарини продовжують дорожчати: середня ціна у березні склала 77,10 грн/кг. При цьому у Auchan та Metro їх можна купити за 64 гривні, а ось у Megamarket ціна сягнула 113,40.

Проте особливо помітні коливання серед імпортних сортів: іспанські мандарини дешевші, ніж у лютому — 129,60 проти 153,73, клементин залишився стабільним — 138,70, а сорт Муркот і зовсім не змінив ціну — 64,80. Висновок: хочете купити фрукти вигідно — шукайте їх у Auchan або Metro; Megamarket поки залишається найдорожчим.

Молочні продукти: сир Простонаше 9%

Сир кисломолочний «Простонаше» 300 г у середньому коштує 99,80 гривень, що трохи більше за лютневу середню — 99,12. Найдешевше його можна придбати у Metro — 95, а найдорожче — у Megamarket за 105,40.

Фахівці наголошують, що поточні коливання пов’язані із сезонними чинниками, транспортними витратами та логістикою. Очікується, що найближчі тижні ціни залишатимуться на підвищеному рівні.

