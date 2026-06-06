Доплаты для пенсионеров в Черниговской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты пенсионерам в Черниговской области предусмотрены для отдельных категорий бывших военнослужащих, которые не работают после завершения службы и удерживают нетрудоспособных членов семьи, передает Politeka.

Речь идет о ежемесячной прибавке, которая выплачивается вместе с основным пенсионным обеспечением. Воспользоваться таким правом могут граждане из рядового, сержантского и офицерского состава.

В то же время законодательная норма не распространяется на лиц, проходивших срочную службу. Для них такой механизм финансовой поддержки не предусмотрен.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что средства могут назначаться как к пенсии за выслугу лет, так и к выплатам, связанным с инвалидностью. Расчет производится в соответствии с установленными государством социальными показателями.

Ключевым условием остается наличие иждивенцев, не имеющих возможности самостоятельно обеспечивать собственные потребности. К этой категории относятся родители пожилого возраста, лица с инвалидностью, нетрудоспособные супруги, а также другие близкие, определенные действующими нормами.

В 2026 году прожиточный минимум для утративших трудоспособность граждан составляет 2595 гривен. Именно этот показатель используется при начислении соответствующей надбавки.

Таким образом, доплаты для пенсионеров в Черниговской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если таких человек несколько, то общая сумма увеличивается.

В ПФУ напоминают, что начисление не производится автоматически. Для получения средств необходимо подать заявление и подтвердить право на назначение соответствующими документами.

Обратиться можно лично в сервисный центр фонда или воспользоваться электронными сервисами учреждения. В пакет обычно входят паспорт, идентификационный код и справки, подтверждающие родственные связи.

Специалисты отмечают, что такая форма государственной поддержки помогает семьям, где пенсионные выплаты остаются основным источником дохода и обеспечивают повседневные потребности иждивенцев.

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