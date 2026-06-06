Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области связывают с необходимостью приведения финансовых расчетов в актуальные экономические условия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области зафиксировано в Бердичеве после решения исполнительного комитета по пересмотру стоимости сделок по вывозу бытового мусора.

Вопрос рассматривался 27 мая во время заседания городского исполкома. Дополнительно анализировались финансовые расчеты предприятия «Полесье Экосфера Нова», отвечающего за санитарное обслуживание территории общины и логистику отходов.

Представители структуры отметили, что предыдущая цена редакция действовала с августа 2025 года. С тех пор затраты выросли из-за изменения стоимости горючего, электроэнергии и оплаты труда персонала, что непосредственно повлияло на экономическую модель деятельности.

Для жителей многоквартирного сектора установлен ежемесячный платеж 56,10 грн, для частного сектора — 56,40 грн, а расчет за кубический метр составляет 212,70 грн. В ходе обсуждения в исполкоме отмечалось, что общая коррекция достигает около десяти процентов.

В новом проекте предусмотрены обновленные показатели: 61,00 грн. для многоквартирных домов, 61,20 грн. для частного сектора, а также 233,60 грн. за кубометр. Именно эти параметры вынесены на утверждение после согласительной процедуры.

Отдельно рассматривалось состояние инфраструктуры сбора и транспортировки мусора. В городе устанавливают контейнеры нового образца, модернизируют площадки и тестируют индивидуальные емкости для частных домохозяйств.

Параллельно продолжается проработка системы сортировки, однако ее полноценное внедрение пока отложено до завершения технической подготовки.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области связывают с необходимостью приведения финансовых расчетов к актуальным экономическим условиям и стабилизации работы профильного предприятия.

Источник: rio-berdychiv

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