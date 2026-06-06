Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области оформляются только после личного обращения в соответствующие органы и подачи заявления.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут получить неработающие бывшие военнослужащие, удерживающие нетрудоспособных членов семьи и отвечающие требованиям законодательства, сообщает Politeka.

Речь идет о государственной надбавке, предусмотренной для граждан из числа военных - от рядового состава до офицерского. В то же время право на такую ​​поддержку не распространяется на лиц, проходивших срочную службу.

По информации Пенсионного фонда Украины , размер ежемесячного начисления составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Средства могут выплачиваться вместе с пенсионным обеспечением за выслугу лет или по установленной инвалидности.

Главным условием остается наличие в семье человека, который находится на полном материальном обеспечении пенсионера. Именно он должен являться основным или единственным источником дохода для такого родственника.

К перечню иждивенцев относятся пожилые родители, лица с инвалидностью, нетрудоспособные муж или жена. Также учитывают другие категории близких, если их статус отвечает действующим нормам.

В случае, когда гражданин обеспечивает нескольких членов семьи, общий размер финансовой поддержки растет в соответствии с количеством таких лиц.

Несмотря на законодательные гарантии, выплаты не назначаются автоматически. Из-за нехватки информации или трудностей с подготовкой документов часть людей не пользуется предусмотренным правом.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области оформляются только после личного обращения в соответствующие органы и подачи заявления.

Для получения средств необходимо предоставить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие родственные связи и пребывание на иждивении.

Специалисты советуют заранее подготовить весь пакет бумаг во избежание задержек при рассмотрении обращения и скорее получить надлежащую государственную поддержку.

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