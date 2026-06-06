Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области являются частью более широкой гуманитарной программы поддержки населения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области формируются в виде ежемесячных продовольственных наборов, которые также распространяются на другие прифронтовые территории Украины, сообщает Politeka.

Каждый пакет рассчитан на 30 дней и покрывает около 60% от базовой нормы калорий для одного взрослого человека. Такой формат позволяет частично обеспечить пищевые потребности уязвимых категорий населения за месяц.

Финансирование и комплектация осуществляется при поддержке Всемирной продовольственной программы, которая координирует формирование и доставку гуманитарных коробок в регионы.

В состав наборов входят мука, гречка, пшено, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

В этом контексте Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области. является частью более широкой гуманитарной программы поддержки населения в общинах с повышенными социальными потребностями.

В зависимости от ситуации с продовольственной безопасностью, состояния местного рынка и факторов безопасности, организаторы могут изменять порядок и условия выдачи помощи.

Поддержка предоставляется как всем жителям общины, так и отдельным категориям уязвимости в соответствии с критериями, согласованными с партнерами и местными властями.

В регионе реализацию программы координирует благотворительная организация АДРА, отвечающая за регистрацию и распределение наборов.

Для получения информации работает горячая линия 0800 20 13 30, где можно узнать графики выдачи и адреса пунктов.

Через этот контактный центр жители также получают актуальные данные о доступности помощи в своих общинах.

Джерело: ВПП ООН

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