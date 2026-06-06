Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области выдаются в виде свертков весом до тридцати килограммов или горячих обедов, сообщает Politeka.

В Украине активно развиваются так называемые фудбанки, которые собирают и бесплатно передают продукты пенсионерам, ВПЛ и другим гражданам в сложных жизненных обстоятельствах.

Многие украинцы даже не догадываются, что имеют право на такую ​​поддержку после регистрации и проверки документов. Речь идет и о жителях Одесской области.

Сама система фудбанков предусматривает сбор и передачу товаров, которые крупные магазины или производители не успевают реализовать, но остаются безопасными для потребления.

Речь идет о продукции с приближенным сроком годности, определенных излишках производства или товарах с незначительным повреждением упаковки.

В конце каждого дня в крупных супермаркетах часто остаются свежий хлеб, молочные изделия или овощи, которые по правилам уже не выставляют на продажу на следующее утро.

Волонтеры отмечают, что людям никогда не передают просроченные товары, ведь вся продукция перед выдачей проходит тщательную проверку качества.

В настоящее время в государстве действуют несколько крупных профильных организаций, среди которых Украинская федерация банков продовольствия, а также FoodBank Ukraine и Тарелка.

Они направляют свои усилия на поддержку людей с инвалидностью, многодетных семей, одиноких родителей, ветеранов и жителей прифронтовых общин.

Наполнение пакетов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области меняется в зависимости от региона и поставок от партнеров.

Но обычно люди получают крупы, макароны, муку, растительное масло, консервы, сахар и соль. Иногда благотворители добавляют в наборы чай, кофе, мыло, шампунь или зубную пасту.

Источник: 24 канал

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