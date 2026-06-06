Графики отключения света в Черниговской области на 7 июня необходимы для поддержки стабильной работы электросетей.

В Черниговской области 7 июня вводятся плановые графики отключения света, которые охватят ряд населённых пунктов в разных районах региона, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на энергетических объектах. Такие меры необходимы для поддержки стабильной работы электросетей, модернизации оборудования и снижения рисков аварийных ситуаций в будущем.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», в Прылуках также будут действовать плановые отключения с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд). Без света останутся потребители по следующим адресам:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Гетьмана Сагайдачного — 126, 126В

Кильцева — 38

Пырятынська — 106

Яблунивська — 42

Васыля Совачива — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Дослидна'Ботанична' — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрия Мирюты — 32, 25А, 26А

В городе Нижыни 7 июня с 08:00 до 20:00 будет временно прекращено электроснабжение по отдельным адресам:

Володымыра Вернадського — 13А

Лукяненка Левка — 7

Незалежности — 19, 21, 23, 34, 36, 42, 21/3, 21/1, 21/5, 21/4, 21/2, 42А/1, 42А, 42Б, 42В, 42Г, 42Д

Носивськый Шлях — 19, 21, 23, 29, 52, 56, 17Б/17А, 19а, 21А, 21Б, 50А, 50А/2, 50Б, 52А/1, 52А, 52Б, 52В, 54А, 54Д, 54Д/1

Обижджа — 106А, 114/1, 114, 116/4, 116/1, 116/6, 116А, 116/5, 116, 116/3, 116/2, 116В, 116Б, 118А, 118Г, 118Б, 119, 120/3, 120/2, 120, 120/1, 123

Робоча — 2В

Сынякивська — 116

Чехова — 31

Шевченка — 89, 96, 102А, 102, 104, 104/3, 104/2, 104А, 104/1, 105А, 107А, 107, 109, 109/7, 110, 110/112, 110В, 112а, 112/3, 112/2, 114/2, 114/3, 114а, 114/1, 114/4, 116, 116/1, 118М, 118, 118/3, 118В, 120/2, 120/1, 120/7, 120, 124Б/1, 124

30 Рокив — 3

Безбородька — 5

Кооператывна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 6а, 9а

Овдиивська — 198/1, 198а, 198в, 198б, 198

Сынякивська — 116/1, 118

Успенська — 12.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: кто сможет получить 1300 гривен.

Также Politeka сообщала, Ограничение движения транспорта в Чернигове: где перекроют дорогу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Черниговской области: стоимость значительно выросла за последнее время.