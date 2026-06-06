Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области претерпевает изменения из-за проведения планового пересчета выплат, сообщает Politeka.

Обновление коснется пожилых людей, продолжающих официальную трудовую деятельность, а также лиц, достигших солидного возраста.

Массового и общего повышения пенсий с 1 июня в Украине проводить не будут, однако отдельные слои населения смогут рассчитывать на надбавки.

Перерасчет касается граждан, накопивших не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа после выхода на заслуженный отдых.

Пенсионный фонд проведет для этой категории автоматический пересмотр денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области.

Обновленные суммы поступят вместе с доплатами за два предыдущих месяца, а именно за апрель и май. Такая задержка в выплатах возникает из-за специфики представления квартальной отчетности работодателями.

Поскольку данные об уплате единого социального взноса поступают с опозданием, государственные органы получают необходимую информацию только во второй половине мая.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области также предусматривает стабильное начисление специальных возрастных надбавок.

Дополнительные суммы будут начисляться для граждан, пересекающих определенные возрастные границы. Для лиц от 70 до 74 лет размер ежемесячной доплаты составляет 300 гривен.

Пенсионеры от 75 до 79 лет будут ежемесячно получать дополнительно 456 гривен. Самая большая сумма предусмотрена для людей, которым исполнилось 80 лет и старше, ведь для них размер доплаты составляет 570 гривен.

Источник: expert.in.ua

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