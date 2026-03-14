Березень демонструє стійке подорожчання у Запоріжжі у кількох важливих категоріях продуктів.

Перші тижні березня 2026 року демонструють чітку тенденцію,товари не дешевшають, навпаки спостерігається подорожчання продуктів у Запоріжжі, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло у вартості найбільше.

Скумбрія, болгарський перець і яловичина додали у вартості, а різниця між супермаркетами подекуди сягає десятків і навіть сотень гривень.

Скумбрія: великий ріст за місяць

Скумбрія свіжеморожена у березні в середньому коштує 284,33 грн за кілограм. У лютому середня ціна становила 274,64. Отже, подорожчання продукту у Запоріжжі — майже 10 гривень.

По магазинах ситуація така:

Auchan — 274,00 (найдешевше)

Novus — 284,00

Megamarket — 295,00 (найдорожче)

Різниця між найнижчою та найвищою ціною — понад 20 гривень за кілограм. Тож тим, хто регулярно купує рибу, варто уважно обирати торгову мережу.

Болгарський перець: весняна ціна «кусається»

Перець болгарський жовтий у березні коштує в середньому 317,30 грн за кг. У лютому його середня ціна була 308,14. Зростання — понад 9 грн.

Цінова картина по мережах:

Auchan — 295,00

Novus — 299,00

Megamarket — 357,90

Різниця між Auchan та Megamarket сягає майже 63 гривень за кілограм. Весняні овочі залишаються дорогими, а у деяких мережах — майже делікатесними.

Яловичина гуляш: рекордний розрив у цінах

Найбільш показова ситуація — з яловичиною. У березні середня ціна гуляшу становить 404,30 за кілограм. У лютому вона дорівнювала 389,36 грн. Подорожчання — майже 15 грн за місяць.

По супермаркетах:

Metro — 323,89 (найдешевше)

Novus — 399,00

Megamarket — 490,00 (найдорожче)

Різниця між крайніми позиціями перевищує 166 гривень за кілограм. Фактично у Megamarket яловичина коштує майже на половину дорожче, ніж у Metro.

