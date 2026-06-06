Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в нескольких товарных категориях, где изменения затронули как бакалею, так и мясную и молочную группу, передает Politeka.

В сегменте макаронных изделий рост остается умеренным. Макароны «перья» (1 кг) имеют среднюю стоимость 34,70 грн. В мае этот показатель составил 33,96 грн., что означает прирост 3,10 грн.

В торговых сетях разница незначительна: Metro предлагает товар за 34,50 грн., Novus — за 34,89 грн. В течение месяца цены удерживались в основном на стабильном уровне после первоначального колебания.

Мясная категория демонстрирует более ощутимое движение. Колбаски «Алан» охотничьи полукопченые (1 кг) в настоящее время стоят в среднем 810,56 грн. Месяцем ранее средний ориентир составлял 753,78 грн.

В рознице зафиксирован существенный разброс: Auchan – 705,80 грн, Metro – 740,94 грн, Megamarket – 866,50 грн, Novus – 929,00 грн. Дневные значения в течение мая изменялись с 737,68 до 792,23 грн с последующим подъемом в июне.

Молочный сегмент также показывает умеренную динамику. Сыр кисломолочный Простонаше 9% (300 г) оценивается в среднем в 105,00 грн. Предыдущий месячный уровень составил 103,54 грн.

В магазинах цены варьируются: Megamarket – 110,00 грн, Novus – 99,99 грн. В мае показатели колебались в пределах 101,46–104,30 грн с постепенным выходом на более высокий уровень в конце периода.

В этом контексте подорожание продуктов в Запорожье отражает неравномерные изменения стоимости базовой продовольственной корзины.

Аналитические данные свидетельствуют, что наибольшее давление наблюдается в мясном сегменте, в то время как бакалейные и молочные товары демонстрируют более плавную динамику.

Источник: Минфин

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