У Київській області грошова допомога для ВПО надається в межах державної програми підтримки переселенців, повідомляє Politeka.net.

Деталі програми озвучили у Національній соціальній сервісній службі.

Як роз’яснили у Національній соціальній сервісній службі, нові переселенці, які вперше отримали статус ВПО, можуть розраховувати на фінансову підтримку протягом перших шести місяців після переїзду. Щомісячні виплати становлять: 3 000 гривень на дитину, 3 000 гривень на особу з інвалідністю та 2 000 гривень на дорослого.

Щоб оформити допомогу, необхідно отримати довідку ВПО та подати відповідну заяву. Це можна зробити через мобільний застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду.

Після закінчення шести місяців право на підтримку зберігається за певними категоріями: пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти та інші соціально вразливі групи. Крім того, допомога продовжується для родин, де середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Працевлаштовані переселенці можуть отримувати додаткові виплати: 2 000 гривень щомісяця для працюючих та 3 000 гривень для людей з інвалідністю. Це сприяє швидшій адаптації та частково компенсує витрати на проживання та потреби сім’ї.

Також варто зауважити, що держава робить акцент на підтримку економічної активності переселенців та забезпечення фінансової стабільності на території Київської області. Деталі про порядок оформлення грошової допомоги для ВПО у Київській області доступні на офіційних порталах.

