В Харькове обнародован график отключения газа на 4 марта, касающийся потребителей одного из районов города.

График отключения газа на 4 марта в Харькове будет введен в Основянском районе из-за плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 4 марта в Харькове предусматривает временное прекращение подачи голубого топлива в жилые дома.

Работы будут выполняться, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию газовых сетей и провести плановое обследование внутридомовых систем.

Поэтому на несколько часов жители отдельных адресов останутся без голубого топлива, а подключение будет осуществлено только после окончания всех технических работ и проверки системы.

График отключения газа на 4 марта в Харькове касается следующих адресов:

ул.Аравийская дом. 11/68, 13; пер.Крохмаловский дом. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13-А; ул. Грековская дом. 75, 86, 86А, 94, 98, 100; пер.Розъездной дом. 56, 58, 60; ул.Гольдберговская дом. 108, 112; ул.Основянская дом. 39, 54, 72, 86; ул.Заиковская дом. 24.

Специалисты советуют жителям Основанского района накануне ограничений перекрыть краны на газовых приборах во избежание аварийных ситуаций.

Работы будут включать проверку состояния трубопроводов и контроль за герметичностью системы, что гарантирует безопасность дальнейшего использования голубого топлива.

Кроме того, специалисты напоминают, что после завершения технического обслуживания обязательно производится осмотр всех жилых помещений, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и соответствия внутридомовых систем Правилам технической эксплуатации.

