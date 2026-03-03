У Харкові оприлюднили графік відключення газу на 4 березня, який стосується споживачів одного із районів міста.

Графік відключення газу на 4 березня у Харкові введуть в Основ’янському районі через планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 4 березня у Харкові передбачає тимчасове припинення подачі блакитного палива у житлові будинки.

Роботи виконуватимуть, щоб забезпечити безпечну експлуатацію газових мереж та провести планове обстеження внутрішньобудинкових систем.

Через це на декілька годин мешканці окремих адрес залишаться без блакитного палива, а підключення буде здійснено тільки після закінчення усіх технічних робіт та перевірки системи.

Графік відключення газу на 4 березня у Харкові стосується таких адрес:

вул.Аравійська буд. 11/68, 13; пров.Крохмалівський буд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13-А; вул.Греківська буд. 75, 86, 86А, 94, 98, 100; пров.Роз’їзний буд. 56, 58, 60; вул.Гольдбергівська буд. 108, 112; вул.Основ’янська буд. 39, 54, 72, 86; вул.Заїківська буд. 24.

Фахівці радять мешканцям Основ’янського району напередодні обмежень перекрити крани на газових приладах, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Роботи будуть включати перевірку стану трубопроводів та контроль за герметичністю системи, що гарантує безпеку подальшого використання блакитного палива.

Крім того, фахівці нагадують, що після завершення технічного обслуговування обов’язково проводиться огляд усіх житлових приміщень, аби переконатися у відсутності пошкоджень і відповідності внутрішньобудинкових систем Правилам технічної експлуатації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс