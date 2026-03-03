Все нуждающиеся в убежище могут рассчитывать на бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области, которое готово принимать переселенцев немедленно.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области готово принимать переселенцев в рамках государственной поддержки, сообщает Politeka.

Инициатива позволяет внутренне перемещенным лицам получить временное убежище в безопасных условиях.

В регионе оформление заявок осуществляется через портал «Дія» или в местных органах самоуправления. Жилье предоставляют из государственного фонда на срок до 12 месяцев с возможностью продления, если других вариантов нет.

Распределение помещений осуществляют по балльной системе. При оценке учитывают социальные условия, состав и степень потребности. Первоначально обеспечивают проживание многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, лицам с инвалидностью и пожилым людям, чьи дома повреждены или разрушены. Минимальная площадь составляет шесть квадратных метров на каждого жителя.

Чтобы оформить временное проживание, переселенцы должны встать на учет в ЦНАПе, районной администрации или исполнительных органах общины. Каждому присваивают уникальный номер для дальнейшего разбирательства. Необходимые документы включают в себя паспорт, справку переселенца, идентификационный код, подтверждение родственных связей и льготные справки. Факт утраты жилья подтверждают члены домохозяйства в письменном виде.

Отказ может быть предоставлен только в случае неполного пакета документов или недостоверной информации. Такое решение можно оспорить в судебном порядке.

Переселенцам без приоритетного статуса советуют пользоваться сервисом «Прихисток», контакт-центрами общин или проверенными волонтерскими платформами. Предложения жилья проходят дополнительную проверку и обновляются в реальном времени, что позволяет найти доступный вариант.

Все нуждающиеся в убежище могут рассчитывать на бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области, которое готово принимать переселенцев немедленно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.

Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.