Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году предусматривают увеличенные ежемесячные выплаты для пожилых людей.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году начисляются на основе сверхурочного трудового стажа и действующего прожиточного минимума, сообщает Politeka.

О доплатах для пенсионеров в Харьковской области проинформировали на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности, начиная с 1 января 2026 года надбавка рассчитывается как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы.

В условиях нового прожиточного минимума, который составляет 2595 грн, такая доплата для пенсионеров в Харьковской области составляет 25,95 грн за каждый год стажа.

Для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин свыше 35 лет начисление производится автоматически. В случае продолжения работы после ухода на пенсию или при смене прожиточного минимума, перерасчет производится в соответствии с новыми показателями.

Ветераны труда могут рассчитывать на социальные льготы, которые предусматривают расширенный доступ к медицинским услугам, бесплатное зубное протезирование и первоочередное санаторно-курортное лечение.

Для получения этих льгот нужно оформить удостоверение ветерана труда через органы социальной защиты. Кроме того, статус ветерана труда дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах области, первоочередной ремонт жилья и обеспечение жестким топливом.

Минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 грн. Такие выплаты позволяют не только финансово поддержать украинцев, но и предоставить дополнительные социальные гарантии.

