Обнародованы графики отключения света в Ровенской области на 4 марта и сделали перечень адресов, где будут проводиться профилактические и технические работы.

Следует заранее учесть графики отключения света в Ровенской области на 4 марта и спланировать свои дела с учетом возможных перерывов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Энергетики обнародовали графики отключения света в Ровенской области на 4 марта и сделали перечень адресов, где будут проводиться профилактические и технические работы. Временные ограничения связаны с обслуживанием электросетей, модернизацией оборудования и другими мерами, направленными на повышение надежности электроснабжения в регионе.

В частности, в селе Ильпинь с 9:00 до 17:00 свет будет отсутствовать на отдельных улицах в соответствии с утвержденным графиком:

Шкильна

Зелена — №17, 1А, 27А, 4А, 57А, 89, 91, 91А, 92

Лугова — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21А

Набережна — №1, 4, 5а, 5б, 6, 6А, 7А, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 28, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 77А, 80

Центральна — №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33a, 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67а, 68, 69, 70, 70А, 71, 72а, 73, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91

Промысловый пров. — №1

В этот же период – с 9:00 до 17:00 – обесточения запланированы в населенном пункте Опарипсы, где электроснабжение временно ограничат по определенным адресам:

Бродивська — №1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 23, 25, 27, 31, 36, 39, 41, 59

Пшенычна — №4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 49, 51

Стрыжака — №114, 114А, 114б, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128А, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 142А, 144, 144А, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 193

Также в селе Межырич в течение дня пройдут плановые работы на сетях. Поэтому электроэнергию будут выключать на отдельных улицах во временном промежутке с 9:00 до 17:00:

17 Вересня — №192, 209, 216, 278, 471, 489

Богдана Хмельныцького — №261

Выгин — №1, 3, 5, 13, 17, 32, 75, 196, 197, 198, 262

Володымыра Бобровныцького — №1, 2В, 3, 4, 5, 8, 76

Князив Острозькых — №6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23

Лисна — №21, 23

М. Островського — №2, 3, 4, 5, 13, 16, 22, 23, 435

Молодижна — №4

Мистечко — №3, 7, 11, 13, 30А, 40, 260, 540

Северына Налывайка — №15, 21

Тараса Шевченка — №26

Тыха — №13

Кроме того, в населенном пункте Крылив в указанные часы - с 9 до 17 часов - будут действовать ограничения на определенных улицах:

Новосилка — №35

Шкильна — №15, 20, 27, 28, 31, 38, 40, 44, 62, 66

