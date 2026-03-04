Новый график движения поездов в Запорожье вступил в силу в условиях нестабильной работы железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.

Новый график движения поездов в Запорожье предусматривает временные изменения маршрутов и пересадки для части рейсов, сообщает Politeka.

Из-за повреждений мостов и железнодорожных узлов в Днепропетровской области некоторые пассажирские составы, ранее отправлявшиеся непосредственно из нашего облцентра, теперь стартуют с Днепра.

Новый график движения поездов в Запорожье предусматривает, что пассажиры в этой ситуации доставляются автобусами до станции отправления.

В то же время, билеты на основные направления, такие как «Запорожье-Киев» (№38), «Запорожье-Львов» (№86/85, №128/127), «Запорожье-Пшемышль» (№032), «Запорожье-Ясиня» (№6 (№39), остаются в продаже.

Однако наличие билета не всегда гарантирует посадку именно в нашем облцентре. Пассажиры должны учитывать возможность пересадки на автобус в Днепр, где они продолжат поездку по железной дороге.

Кроме того, в рамках нового графика движения поездов в Запорожье, часть популярных рейсов, среди которых «Запорожье-Одесса» (№52), «Запорожье-Ковель» (№88), «Запорожье-Ужгород» (№4) и интерсити «Запорожье-Киев» (№732).

Местные жители и туристы могут проверять актуальную информацию об отправке складов через официальные страницы «Укрзализныци» в Facebook и Telegram.

Также есть телефон очередного вокзала «Запорожье-1» +380633442861, горячая линия контакт-центра 0800 503 111 или мобильное приложение «Укрзализныци», где примерно за час до отправки поступают push-сообщения с подробными инструкциями.

Поэтому пассажирам следует быть готовыми к корректировке маршрутов с точки зрения нестабильной ситуации безопасности.

