Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает курсирование №811/812 с сообщением Харьков-Пассажирский – Изюм – Харьков-Пассажирский, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Харьковской области с 1 по 30 марта проинформировали на официальной Фейсбук-странице АО "Укрзализныця".

Указанный пассажирский состав отправляется из Харькова в 07:55 и прибывает в Изюм в 10:44, а в обратном направлении отправление происходит в 18:52 с прибытием в Харьков в 21:40.

Данный экспресс осуществляет остановки на нескольких промежуточных станциях, что позволяет пассажирам планировать поездку с учетом пересадок.

Новый график движения поездов в Харьковской области также учитывает особенности региональной инфраструктуры и погодные условия, которые могут влиять на время в пути.

На некоторых участках южного и восточного направлений, в частности на территории Донецкой области, перевозка пассажиров происходит с осложнениями из-за гололедицы и повышенного уровня риска на линиях Лозовая - Барвенково - Краматорск.

В таких случаях пассажирам предлагают альтернативу в виде автобусного сообщения, а №101/102 ожидает прибытие автобусов, чтобы обеспечить непрерывность путешествия и не потерять пересадку. Это решение позволяет обеспечить безопасность и удобство поездок, несмотря на сложные погодные условия.

Специалисты советуют пассажирам заранее планировать свои поездки и следить за обновлениями движения транспорта, ведь в условиях ранневесеннего периода погодные факторы могут влиять на расписание и время прибытия пассажирских составов.

