Для жителей Сумской области озвучили обновленное требование, если его не выполнить можно потерять пенсию уже весной, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 проинформировать Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. Если такое подтверждение не будет предоставлено, выплата пенсии может быть прекращена.
В ведомстве уточнили, что жители Сумской области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление об отсутствии выплат из России, будут получать средства только временно — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты финансирование может быть приостановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.
Прежде всего, это требование касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство проверяет отсутствие двойного получения социальных выплат и защищает систему пенсионного обеспечения.
Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив заявление по почте в территориальный орган.
Также соответствующую информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно прилагается документальное подтверждение того, что лицо живое.
В Пенсионном фонде подчеркивают: прохождение этой процедуры обязательно. Ее невыполнение может привести к полному прекращению выплат, даже если человек имеет право на пенсию.
