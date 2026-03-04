После апреля жители Сумской области могут лишиться пенсии, если важная информация не будет предоставлена.

Для жителей Сумской области озвучили обновленное требование, если его не выполнить можно потерять пенсию уже весной, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 проинформировать Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. Если такое подтверждение не будет предоставлено, выплата пенсии может быть прекращена.

В ведомстве уточнили, что жители Сумской области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление об отсутствии выплат из России, будут получать средства только временно — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты финансирование может быть приостановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.

Прежде всего, это требование касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство проверяет отсутствие двойного получения социальных выплат и защищает систему пенсионного обеспечения.

Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив заявление по почте в территориальный орган.

Также соответствующую информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно прилагается документальное подтверждение того, что лицо живое.

В Пенсионном фонде подчеркивают: прохождение этой процедуры обязательно. Ее невыполнение может привести к полному прекращению выплат, даже если человек имеет право на пенсию.

