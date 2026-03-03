Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области помогает своевременно выявлять риски.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области вступила в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Программа предусматривает финансирование базовых медицинских обследований для жителей региона от 40 лет и направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нарушений психического состояния.

О старте инициативы объявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и имеет целью обеспечить своевременную диагностику и предотвратить осложнения.

С 1 января участники могут пройти обследование сердечно-сосудистой системы, измерить уровень сахара в крови и оценить психическое состояние. Персональное сообщение поступает через приложение "Действие" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения, средства в размере 2000 гривен зачисляются на специальный счет и могут использоваться исключительно для скрининговых процедур.

Для граждан без доступа к цифровым сервисам предусмотрена альтернатива через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Список учреждений обещают обнародовать в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области помогает своевременно выявлять риски, повышает эффективность профилактики и поддерживает активный образ жизни старшего поколения.

На реализацию программы в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено 10 млрд. грн. Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ координирует работу, чтобы все желающие могли оперативно получить медицинские услуги.

Организаторы советуют заранее планировать обследование и готовить документы, чтобы пройти процедуры комфортно и без лишних очередей.

