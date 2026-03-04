Новый график движения поездов в Киевской области предусматривает изменения для ряда пригородных маршрутов, что позволит пассажирам более гибко планировать поездку.

Новый график движения поездов в Киевской области начал действовать с 3 марта и касается нескольких пригородных составов, сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Киевской области предусматривает, что отдельные составы теперь курсируют с понедельника по пятницу вместо ежедневных рейсов.

Это решение принято с целью оптимизации по направлениям Киев – Нежин и Киев – Фастов-1, а также для того, чтобы пассажиры могли воспользоваться альтернативными рейсами в случае изменения своего маршрута.

Новый график движения поездов в Киевской области выглядит так:

№6920 Киев-Волынский – Нежин (альтернатива: №6918 Киев-Волынский – Нежин);

№6028 Фастов-1 – Киев-Пассажирский (альтернатива: №6026 Фастов-1 – Киев-Пассажирский);

№6926 Киев-Пассажирский – Нежин (альтернатива: №6924 Киев-Пассажирский – Нежин и №6928 Киев-Волынский – Нежин);

№6901 Носовка – Киев-Волынский (альтернатива: №6903 Нежин – Киев-Волынский);

№6911 Нежин – Киев-Пассажирский (альтернатива: №6909 Нежин – Киев-Волынский);

№6009 Киев-Пассажирский – Фастов-1 (альтернатива: №6007 Киев-Пассажирский – Фастов-1 и №6011/6205 Киев-Пассажирский – Фастов-1 – Казатин).

Таким образом, обновленное расписание создает более гибкие условия для путешествий, помогает пассажирам экономить время и сохранять комфорт во время поездок.

Этот график учитывает потребности пассажиров, условия курсирования на железной дороге и возможности организации безопасных и своевременных перевозок. Пассажирам советуют заранее планировать свои поездки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.