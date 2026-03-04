Жители Сумской области могут лишиться пенсии, если важная информация не будет предоставлена ​​до апреля 2026 года.

Возможна потеря пенсии для жителей Сумской области, если они не выполнят требования, установленные ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 г. предоставить в Пенсионный фонд Украины подтверждение о том, что они не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. В случае отсутствия такого уведомления начисление пенсии может быть приостановлено.

В ведомстве уточняют: жители Сумской области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление о неполучении выплат из России, будут получать средства только временно — максимум до 1 апреля 2026 года. После этой даты выплаты могут быть прекращены, если необходимые данные так и не будут предоставлены.

Прежде требование касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство осуществляет проверку для недопущения двойного получения социальных выплат и обеспечения прозрачности пенсионной системы.

Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган.

Кроме того, необходимую информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно следует добавить документальное подтверждение того, что лицо находится в живых.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что прохождение этой процедуры является обязательным условием для дальнейшего получения средств. Ее игнорирование может привести к полному прекращению выплат, даже если гражданин имеет законное право на пенсионное обеспечение.

